В Мурманске летом будет работать телефонная линия «Здоровый регион 51»

Звонки принимаются по телефону +7 921 278 90 62. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Минздрав Мурманской области сообщает, что летом в регионе продолжит работать информационная телефонная линия «Здоровый регион 51». Врачи-специалисты проведут консультации и ответят на вопросы по следующим темам.

8 июня с 10:00 до 12:00 - «Физическая активность — инвестиция в свое здоровье», на линии будет работать врач по медицинской профилактике Мурманского областного медицинского центра Юлия Смирнова.

17 июня с 13:00 до 15:00 – «Время жить, а не листать: неделя осознанного использования гаджетов». На вопросы ответит специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного медицинского центра Дарья Лапина.

26 июня с 16:00 до 19:00 – «Знать, чтобы не попасть в ловушку: неделя просвещения о рисках наркотиков». У северян будет возможность пообщаться с главным врачом Мурманского областного наркологического диспансера Сергеем Колосовым.

1 июля с 13:00 до 15:00 – «Каждый шаг — в безопасности: неделя профилактики». На вопросы ответит специалист центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного медицинского центра Дарья Лапина.

Звонки принимаются по телефону +7 921 278 90 62.

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