Спецназ Росгвардии отработал десантирование с вертолета в Мурманской области

Особое внимание во время тренировки уделили взаимодействию штурмовых групп с экипажем вертолета и слаженности действий всех участников операции. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

Сотрудники спецподразделений Росгвардии по Мурманской области провели тренировку по беспарашютному десантированию и эвакуации с использованием вертолета Ми-8.

В учениях приняли участие бойцы ОМОН «Медведь» и СОБР «Росомаха».

«Во время занятий спецназовцы отработали высадку на кровлю здания. Десантирование выполнялось по спусковым тросовым системам с зависшего вертолета Ми-8. После приземления бойцы заняли позиции и приступили к выполнению поставленных задач», - сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Также сотрудники Росгвардии отработали эвакуацию без посадки воздушного судна. По сценарию учений необходимо было оперативно перебросить личный состав с одной площадки на другую с помощью специальных тросовых систем.

Особое внимание во время тренировки уделили взаимодействию штурмовых групп с экипажем вертолета и слаженности действий всех участников операции.

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