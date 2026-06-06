Жительница Мурманской области украла деньги с чужого счета и погасила кредит

В суде обвиняемая вину признала и раскаялась, а также полностью возместила ущерб. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Мончегорский городской суд вынес приговор жительнице Мурманской области, которую обвиняли в краже.

В декабре 2024 года она зашла в гости к своей маме, туда же на огонек заглянула соседка. Вскоре женщина ушла к себе, но оставила в гостях свои телефон и банковскую карту.

«Подсудимая, поняв, что за ней никто не наблюдает, поскольку мать тоже ушла с кухни, взяла оставленные вещи соседки и мобильный телефон своей матери, на который установила приложение «Сбербанк онлайн», зарегистрировав в нем аккаунт на имя потерпевшей», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Северянка перевела на своей счет 30 тысяч рублей и закрыла ими кредит. В тот же день она оформила новый займ и вернула соседке матери 15 тысяч рублей. Но та уже заметила изменения на счету.

В суде обвиняемая вину признала и раскаялась, а также полностью возместила ущерб. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

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