Жительница Мурманской области украла деньги с чужого счета и погасила кредит

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП
Мончегорский городской суд вынес приговор жительнице Мурманской области, которую обвиняли в краже.
В декабре 2024 года она зашла в гости к своей маме, туда же на огонек заглянула соседка. Вскоре женщина ушла к себе, но оставила в гостях свои телефон и банковскую карту.
«Подсудимая, поняв, что за ней никто не наблюдает, поскольку мать тоже ушла с кухни, взяла оставленные вещи соседки и мобильный телефон своей матери, на который установила приложение «Сбербанк онлайн», зарегистрировав в нем аккаунт на имя потерпевшей», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.
Северянка перевела на своей счет 30 тысяч рублей и закрыла ими кредит. В тот же день она оформила новый займ и вернула соседке матери 15 тысяч рублей. Но та уже заметила изменения на счету.
В суде обвиняемая вину признала и раскаялась, а также полностью возместила ущерб. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru