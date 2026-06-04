В Мурманске женщина облила соседа кипятком из-за жалоб на запах от собак

Пострадавший получил ожоги головы и туловища. Травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске возбудили уголовное дело в отношении 56-летней северянки, по вине которой ее сосед получил термические ожоги.

По предварительным данным, причиной затяжного конфликта между жильцами стали жалобы на неприятный запах из квартиры женщины, которая держит дома собак. Недовольство условиями содержания животных неоднократно высказывали жители дома.

«В день происшествия словесная перепалка между соседями переросла в открытый конфликт. Женщина сходила в квартиру, взяла электрический чайник с кипятком и выплеснула горячую воду на 38-летнего мужчину», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

Пострадавший получил ожоги головы и туловища. Травмы были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

На допросе мурманчанка признала вину и объяснила свои действия сильным эмоциональным напряжением, возникшим на фоне длительного конфликта с соседом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Северянке грозит до трех лет лишения свободы, она находится под подпиской о невыезде.

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