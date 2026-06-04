Жара до +25 градусов и грозы ожидаются в Мурманской области

О пожарах жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам 112, 101, а также по номерам лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и 8 (911) 338-61-31. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области с 4 июня введен особый противопожарный режим. Решение приняли на фоне теплой погоды и повышения риска природных пожаров: по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются грозы, дожди и жара до +25.

На крайнем западе Кольского и Печенгского округов прогнозируется V региональный класс пожарной опасности.

«Во время действия особого противопожарного режима жителям запрещено посещать леса, разводить костры, использовать открытый огонь и мангалы, а также сжигать мусор, траву и другие горючие материалы», - предупредили в оперштабе региона.

За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Также в регионе усилят профилактические мероприятия, включая рейды и патрулирование лесных территорий.

О пожарах жителей просят незамедлительно сообщать по телефонам 112, 101, а также по номерам лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 и 8 (911) 338-61-31.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru