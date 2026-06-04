В Мурманской области с четырех браконьеров взыскали 23 млн за камчатского краба

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе Мурманской области вынесли приговор браконьерам, которые незаконно добыли камчатского краба. Иск о возмещении ущерба подало в суд Погрануправление ФСБ России по западному арктическому району.

Ответчиками по делу выступили четыре человека, ранее привлеченные к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ.

«Установлено, что в декабре 2019 года в кустарном цеху в Мурмаши-3 они хранили и перерабатывали 1630 экземпляров камчатского краба общей массой 4269 килограммов. Добыча краба в данном районе и в это время была запрещена», - сообщили в Кольском районном суде.

Размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, оценили в 23,4 миллиона рублей. По решению суда с ответчиков солидарно взыскали весь ущерб в доход федерального бюджета. Также браконьеры должны выплатить госпошлину в 134 тысячи рублей в бюджет муниципалитета.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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