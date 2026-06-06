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НовостиОбщество6 июня 2026 7:33

«Маршрут будет меняться по ходу». Житель Мурманска на мопеде поехал на Байкал

Житель Мурманска решил доехать до Байкала на мопеде
Ника СВЕТЛОВА
Житель Мурманска решил доехать до Байкала на мопеде.

Житель Мурманска решил доехать до Байкала на мопеде.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска Степан Романчев несколько лет назад совершил смелое путешествие: на «копейке» он доехал до Владивостока.

В этом году он решился на еще одну сложную поездку: на мопеде объемом двигател 50 кубических сантиметров осилить маршрут Вологда - Байкал.

«Маршрут будет меняться по ходу путешествия, но первая цель - двигаться в сторону Ярославля. Где именно я сегодня буду ночевать, мне пока неизвестно. Каждый день буду публиковать отчеты с дороги, рассказывать о поломках (надеюсь, их будет немного) и показывать самые интересные места, которые встречу по пути», — написал на своей страничке в ВК Степан Романчев.

В первый день своего путешествия он добрался до Ярославской области. По словам северянина, на мопеде путешествовать сложнее, чем на машине, но в чем-то гораздо интереснее.

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