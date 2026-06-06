«Маршрут будет меняться по ходу». Житель Мурманска на мопеде поехал на Байкал

Житель Мурманска решил доехать до Байкала на мопеде. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска Степан Романчев несколько лет назад совершил смелое путешествие: на «копейке» он доехал до Владивостока.

В этом году он решился на еще одну сложную поездку: на мопеде объемом двигател 50 кубических сантиметров осилить маршрут Вологда - Байкал.

«Маршрут будет меняться по ходу путешествия, но первая цель - двигаться в сторону Ярославля. Где именно я сегодня буду ночевать, мне пока неизвестно. Каждый день буду публиковать отчеты с дороги, рассказывать о поломках (надеюсь, их будет немного) и показывать самые интересные места, которые встречу по пути», — написал на своей страничке в ВК Степан Романчев.

В первый день своего путешествия он добрался до Ярославской области. По словам северянина, на мопеде путешествовать сложнее, чем на машине, но в чем-то гораздо интереснее.

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