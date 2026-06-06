Родителям в Мурманской области напомнили о важном для отпуска элементе свидетельства о рождении

Адреса отделов по вопросам миграции можно найти на сайте регионального МВД. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сезон больших отпусков уже начался, и северянам, у которых есть дети до 14 лет, стоит позаботиться о важной детали. В свидетельстве о рождении несовершеннолетнего должен стоять штамп о гражданстве РФ. Добавить его на документ можно в отделах по вопросам миграции.

«Чтобы вам не стоять в очередях и сэкономить время сотрудников, в регионе работает специальный QR-код (только для жителей Мурманской области) для ускоренной подачи заявления», - рассказали в оперштабе региона.

Там же объяснили процедуру получения услуги: отсканировать QR-код (его можно найти здесь», подать электронное заявление, после его обработки в личный кабинет на Госуслугах придет уведомление «Услуга исполнена». С этим уведомлением необходимо прийти в отдел по вопросам миграции (куда направили заявление)— штамп поставят всего за 3 минуты.

«Без предварительной подачи заявления через QR-код процедура может занять гораздо больше времени», - рассказали в оперштабе.

Адреса отделов по вопросам миграции можно найти на сайте регионального МВД.

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