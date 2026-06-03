Жителей Мурманской области предупреждают о мошеннической схеме с домофонами

Северян призывают сохранять бдительность и не передавать третьим лицам коды подтверждения, поступающие на телефон. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманской области предупредили о новой вариации мошеннической схемы, связанной с якобы предстоящей заменой домофона в подъезде. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Злоумышленники стараются сделать первый контакт максимально правдоподобным. Так, например, в одном из случаев северянину через мессенджер позвонила женщина, представившаяся соседкой-пенсионеркой.

Собеседница рассказала о якобы запланированной замене домофона и сообщила, что на телефон должен прийти «технический код», который необходимо сверить. После того как мужчина продиктовал полученный код, начался второй этап мошеннической схемы.

Потерпевшему стали поступать сообщения о взломе аккаунта на Госуслугах, а также звонки якобы от представителей Росфинмониторинга и других ведомств. Аферисты убеждали, что на его имя могут оформить доверенности и похитить деньги.

«Необходимо помнить: любые коды из смс и push-уведомлений являются одноразовыми идентификаторами доступа. Их нельзя сообщать посторонним лицам независимо от предлога, даже если собеседник представляется соседом, сотрудником управляющей компании или сервисной организации», - напомнили в оперштабе.

Северян призывают сохранять бдительность и не передавать третьим лицам коды подтверждения, поступающие на телефон.

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