В Карелии после ДТП с жителем Мурманска ищут двух потерявшихся котов

Телефоны для связи: 8 921 034 62 54, 8 902 139 47 97 (Ольга), 8 921 281 07 86 (Алексей), 8 908 607 66 27 (Антон). Фото: vk.com/murmansk_dtp

Жители Мурманской области просят помочь в поисках двух котов, которые потерялись после ДТП в Карелии.

Авария произошла вечером 2 июня на 507 километре федеральной трассы А-119 «Вологда - Медвежьегорск» в Пудожском районе. Житель Мурманска, управлявший Lada Granta с прицепом, не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась, после чего водителя с травмами доставили в Пудожскую больницу.

В автомобиле были три кота: одного из них забрали сотрудники скорой помощи, а еще два питомца после аварии убежали в лес.

«Потерялись два кота. Рыжий пушистый кот, кличка Персик, ласковый, контактный, выйдет на голос. Второй - меконгский бобтейл (бесхвостая порода). Хвост барашком, голубые глаза, умный, контактный к людям», - сообщили в группе «Мурманск ДТП ЧП» (16+).

По словам родственников пострадавшего, животные могли остаться в районе места аварии, примерно в семи километрах от деревни Римское в сторону Пудожа. Мурманчане уже выехали на поиски питомцев.

Всех, кто проезжает по этому участку трассы или проживает поблизости, просят обратить внимание на придорожную территорию и лес. Телефоны для связи: 8 921 034 62 54, 8 902 139 47 97 (Ольга), 8 921 281 07 86 (Алексей), 8 908 607 66 27 (Антон).

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