Губернатор Чибис рассказал, как продвигается строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Мурманск

На данный момент само здание почти готово, работы идут внутри. Фото: Правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил строящийся хирургический корпус онкодиспансера в Мурманске. На данный момент само здание почти готово, работы идут внутри, также подрядчик приступил к монтажу конструкций перехода, который свяжет новый корпус со старым.

«Объект крайне сложный. Не скрою, не все удавалось реализовать в намеченные сроки, но сейчас мы вышли на финишную прямую», - отметил Андрей Чибис.

Он также поручил администрации Мурманска дополнительно проработать вопрос организации парковочных мест для всего больничного комплекса.

Напомним: на ежегодной пресс-конференции губернатору Мурманской области Андрею Чибису задали вопрос о лечении детей с онкологическими заболеваниями. Северян интересует, изменится ли ситуация после открытия нового хирургического корпуса Мурманского областного онкодиспансера. Глава региона отметил, что этот вопрос будет дополнительно проработан, и онкодиспансер может получить «двойное назначение».

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