Жителей Мурманска приглашают на бесплатные занятия спортом на свежем воздухе

Первая тренировка состоится в 11.00 вблизи дома № 11 на улице Воровского. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 7 июня стартует четвертый сезон проекта «Открытая зарядка», который проходит в рамках регионального проекта «Бодрое воскресенье» (6+). Первая тренировка состоится в 11.00 вблизи дома № 11 на улице Воровского.

«Каждую неделю команда профессиональных инструкторов будет проводить занятия с комплексом простых упражнений для участников разного возраста с любым уровнем физической подготовки. Динамичное музыкальное сопровождение подарит заряд положительных эмоций и детям, и взрослым. Участие бесплатное, регистрация не требуется», - отметили в министерстве спорта Мурманской области.

Подробную информацию с расписанием тренировок можно найти в официальном сообществе проекта «Бодрое воскресенье».

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