В Мурманске хотят создать северный аналог «Тавриды» для театральных деятелей

Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

С 3 по 13 июня в Мурманске пройдет творческий интенсив для артистов «Театральная станция Мурманск + Театр. Мастера». Проект стал пилотной инициативой Центрального аппарата Союза театральных деятелей России и Мурманского регионального отделения СТД.

Программа объединит профессиональных и начинающих деятелей искусства из разных регионов страны. Участники познакомятся с северной культурой, обменяются опытом и примут участие в мастер-классах и творческих лабораториях.

«Проект позволит популяризировать наших талантливых деятелей искусств - Пуговкина, Штока, Штейна, Плучека, которые служили в театре Краснознаменного Северного флота. Театровед Марина Наумлюк расскажет о них участникам лаборатории, а художник Анатолий Сергиенко проведет мастер-класс по коллажу. Также ребята распишут морской контейнер на улице Ольги Кошевого. Надеемся, что этот проект в будущем станет нашей северной «Тавридой», - поделилась председатель комитета по культуре администрации Мурманска Елена Крынжина.

Участниками программы стали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Смоленска, Калининграда и Мурманска. Для гостей также подготовили экскурсию на атомный ледокол «Ленин», поездку в Териберку и акцию по посадке деревьев на Театральном бульваре.

Итогом интенсива станет постановка для жителей Мурманска, приуроченная к празднованию Дня России.

