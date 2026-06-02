В Мурманской области по вине водителя пассажир утонул в машине

Кандалакшский районный суд Мурманской области вынес приговор северянину, по вине которого оборвалась жизнь другого человека - ему вменяли нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Трагедия произошла в июле 2020 года. Мужчина вместе с другом выпивал в своей машине, которая была припаркована у канала гидроэлектростанции Нива ГЭС-2.

«Из-за неисправности стояночного тормоза обвиняемый поставил рычаг переключения передач в положение «1» (первая передача), ключ зажигания оставил в замке, а затем покинул салон автомобиля. Потерпевший, пребывающий в сильной степени алкогольного опьянения, сидевший на переднем пассажирском месте, намереваясь включить магнитолу, повернул ключ в замке зажигания, что привело к запуску двигателя, самопроизвольному движению автомобиля и погружению его под воду. В результате чего машина затонула, а находившийся внутри потерпевший погиб», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Владелец машины, увидев, что та полетела в воду вместе с приятелем, не попытался оказать первую помощь или вызвать скорую, а просто сбежал.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам и одному месяцу в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года. Мужчина еще может обжаловать это решение.

