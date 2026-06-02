Сейчас в океанариуме живут серые и гренландские тюлени, большинство животных - краснокнижные. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коллектив океанариума в Мурманске написал открытое письмо губернатору Мурманской области с просьбой помочь организации по целому ряду вопросов.

Напомним: несколько лет океанариум не проводит представления, так как из-за изменившегося законодательства потребовалось получить лицензию для проведения культурно-зрелищных мероприятий с участием животных. Для этого нужно было или построить новое здание или провести масштабную реконструкцию исторического здания.

За несколько лет уже удалось реконструировать вольеры для содержания животных, установить водоочистное оборудование, но чтобы заветная лицензия была на руках, нужно завершить ремонт. Денег на него, как и зарплаты, нет (сотрудники океанариума уже несколько месяцев не получают зарплату, размер задолженности перед ними близится к 2 миллиона рублей).

«Мы «заложники» собственника, который сейчас находится под следствием в СИЗО Москвы. Мы копим долги перед ресурсными организациями, ИФНС, по заработной плате. Животных мы бросить не можем, поэтому до сих пор остаемся на своих рабочих местах», - говорится в открытом письме.

Сейчас в океанариуме живут серые и гренландские тюлени, большинство животных - краснокнижные. Скоро они могут стать «бездомными»: в Арбитражном суде Мурманской области находится иск судебных приставов по взысканию налогов и взносов перед ИФНС, из-за которого учреждение может лишиться земельного участка, на котором находится здание с животными.

«Мы просим вашей помощи, коллектив находится на грани отчаяния, и, на наш взгляд, без оперативного вмешательства государства, дни мурманского океанариума сочтены», - обратились сотрудники к главе региона.

Они надеются, что океанариум перейдет в областную или муниципальную собственность.

