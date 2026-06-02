На портале «Наш Север» появился инструмент для борьбы с пропагандой наркотиков

Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Правительство Мурманской области сообщает, что на официальном региональном портале «Наш Север» появился новый инструмент для борьбы с пропагандой наркотиков.

Теперь через специальную форму можно рассказать о наркограффити и других надписях, размещенных на фасадах зданий и сооружений, которые содержат признаки рекламы, пропаганды употребления или распространения наркотических средств.

«Вы можете подать обращение, выбрав кнопку «Сообщить о рекламе наркотиков (форма подачи сообщения)» в верхней части стартовой страницы портала в разделе «Активный житель»», - рассказали в правительстве Мурманской области.

При заполнении формы нужно указать конкретный адрес, где нанесена надпись, а также прикрепить фотографии, иллюстрирующие проблему.

