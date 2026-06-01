Путин поручил «Газпрому» и «Новатэку» определиться с оптовой ценой на газ для Мурманской области

Контролировать честность тарифа будет УФАС. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На сайте Кремля опубликован перечень поручений президента по итогам совещания с членами правительства 23 апреля 2026 года. Часть из них касается газификации Мурманской области.

Так, правительство Российской Федерации совместно с исполнительными органами Мурманской области, публичными акционерными обществами «Газпром» и

«НОВАТЭК» должно осуществлять на постоянной основе на площадке Координационного центра правительства Российской Федерации контроль за реализацией проекта «Мурманский СПГ» и строительством магистрального газопровода «Волхов – Мурманск» с учетом необходимости ввода этого газопровода в эксплуатацию до 2030 года.

Те же участники вместе с правительствами Мурманской области и Карелии должны определить механизм формирования оптовой цены на газ для потребителей регионов. «Расмотрев возможность распределения части издержек, связанных со строительством магистральных газопроводов «Волхов – Сегежа – Костомукша» и

«Волхов – Мурманск», на расходы по всей газотранспортной системе, и тарифа на транспортировку газа для проекта «Мурманский СПГ» (при этом тариф должен обеспечивать возврат вложенных в строительство указанных газопроводов инвестиций)», - говорится в документе.

Контролировать честность тарифа будет УФАС.