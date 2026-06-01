Мурманские врачи назвали ключевые составляющие детского здоровья

Личная гигиена и своевременная вакцинация остаются надежными союзниками в сохранении детского здоровья. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 7 июня проходит Неделя сохранения здоровья детей. Эта дата - повод для родителей и всех, кто заботится о подрастающем поколении, обратить внимание на простые, но важные принципы, которые помогают детям расти здоровыми, энергичными и успешными.

Дети, живущие на Севере, в силу климатических особенностей требуют особого внимания к своему здоровью. В общей структуре детской заболеваемости на первом месте традиционно находятся болезни органов дыхания (в основном ОРВИ и ОРЗ), за ними следуют болезни глаз, а также нарушения костно-мышечной системы. Многие из этих проблем можно предотвратить или снизить их остроту, если с ранних лет развивать у ребенка правильные привычки.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики выделяют несколько ключевых составляющих детского здоровья.

«Важна ежедневная физическая активность, лучше — на свежем воздухе. Такая альтернатива многочасовому сидению за гаджетами помогает укрепить иммунитет, развить координацию и просто дарит хорошее настроение, - рассказывают в медучреждении. - Здоровое питание обеспечивает нормальный рост и развитие, формирует активный обмен веществ и служит профилактикой ожирения, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний».

Детский организм восстанавливается именно во сне. А в условиях полярного дня, когда солнце не заходит, родителям стоит позаботиться о плотных шторах (блэкаут), ограничить использование гаджетов за час до сна и стараться укладывать ребенка не позднее 22.00. Это помогает выработке мелатонина — «гормона сна», который отвечает за крепкий иммунитет и защиту от стресса.

Личная гигиена и своевременная вакцинация также остаются надежными союзниками в сохранении детского здоровья.