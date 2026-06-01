Четыре депутата горсовета Мурманска проведут встречи с жителями

На этой неделе продолжатся личные приемы жителей Мурманска депутатами горсовета. На таких встречах можно обратиться со своим вопросом, рассказать о проблеме и получить конкретную помощь или разъяснение.

3 июня, 16:00-17:00 - Дмитрий Павлович Шаповалов (15 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-кт Ленина, 88. Предварительная запись по телефону: 69-33-00.

4 июня, 18:00-19:00 - Сергей Николаевич Тян (9 округ). «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17», ул. Карла Либкнехта, 13А, методический кабинет.

5 июня, 17:00-18:00 - Светлана Юрьевна Некрасова (24 округ). Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, пр-кт Ленина, 88. Предварительная запись по телефону: 69-33-00.

7 июня, 13:00-14:00 - Максим Владимирович Кукушкин (17 округ). Мурманское региональное отделение политической партии «ЛДПР», ул. Володарского, 13. Предварительная запись по телефону: +7 (911) 305-00-56.

