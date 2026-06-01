Победительница литературной премии имени Маслова отправится на Северный полюс

Писательница-фантаст Елена Кулешова отправится в арктическую экспедицию «Ледокол знаний» благодаря победе во Всероссийской литературной премии имени Виталия Маслова.
Церемония награждения дипломантов и лауреатов премии прошла 29 мая в Мурманске. Специальный приз от «Атомфлота» - участие в экспедиции на Северный полюс - автор получила за роман «Соната Баренцева моря».
На соискание премии в этом году свои произведения представили писатели из 16 регионов России.
«Всероссийская Арктическая премия становится престижной наградой среди писателей нашей страны, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Яков Антонов. - Мы гордимся, что она носит имя писателя Виталия Семеновича Маслова, который трудился на первом в мире атомном ледоколе «Ленин».
Премия имени Виталия Маслова вручается раз в два года по инициативе губернатора Мурманской области и Союза писателей России. Награды присуждаются в номинациях «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье - ворота Арктики».
