Пловец из Мурманска завоевал золото на международном турнире во Франции

Пловец из Мурманска Павел Самусенко завоевал золото и серебро на втором этапе международных соревнований «Mare Nostrum 2026», который прошел во Франции.

Спортсмен комплексной спортшколы олимпийского резерва Мурманска стал лучшим на дистанции 50 метров на спине. Павел Самусенко показал результат 24,35 секунды и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Еще одну медаль северянин выиграл на дистанции 100 метров на спине. С результатом 53,74 секунды он занял второе место, уступив лишь Мирону Лифинцеву.

«Сейчас спортсмен вместе с тренером Екатериной Лебедик готовится к чемпионату России, который пройдет в Казани с 6 по 11 июня. Турнир станет отборочным этапом на чемпионат Европы», - сообщили в минспорта Мурманской области.

На первом этапе серии «Mare Nostrum» в Монако Павел Самусенко также завоевал две золотые медали.

