У жителя Мурманска арестовали Mitsubishi за долг по «коммуналке»

Фото: УФССП по Мурманской области.

В Мурманске судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции провели совместный рейд по выявлению должников в рамках акции «Судебные приставы - детям».

С помощью специального программного комплекса нашли трех владельцев автомобилей, у которых накопились долги. Двум автомобилистам, чьи долги оказались относительно небольшими, вручили требования о явке к судебному приставу. Им также напомнили, что дальнейшее уклонение от оплаты может привести к аресту имущества.

«У третьего должника приставы арестовали автомобиль Mitsubishi. Мужчина оказался в базе должников из-за неоплаченных коммунальных услуг на сумму около 130 тысяч рублей», - сообщили в УФССП по Мурманской области.

Теперь у мурманчанина есть 10 дней для полного погашения задолженности. Если долг не будет оплачен, машину направят на оценку, а затем выставят на продажу.

Акция «Судебные приставы - детям» проводится ежегодно, чтобы привлечь внимание к вопросам взыскания алиментов и защите прав детей.

