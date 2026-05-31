Жительницу Никеля будут судить за кражу игровой приставки у соседа

В Никеле будут судить местную жительницу, которая украла игровую приставку у соседа. Северянке вменяют незаконное проникновение в квартиру и хищение имущества.

«По версии следствия, женщина проникла в жилище соседа и похитила игровую консоль PlayStation 4 стоимостью около 16,5 тысячи рублей. До обращения в полицию владелец приставки пытался решить вопрос мирным путем и предлагал соседке добровольно вернуть технику, однако получил отказ», - сообщили в Печенгском районном суде.

Впоследствии сотрудники полиции обнаружили игровую консоль в квартире никельчанки. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

