Подумал, что транспорт ничей. Дворник из Ковдора украл из подъезда велосипед

Велосипед находился в подъезде дома на улице Баштыркова, где живет знакомый девушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Ковдоре полицейские раскрыли кражу велосипеда за 10 тысяч рублей. В полицию обратилась 20-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже своего двухколесного транспорта.

Велосипед находился в подъезде дома на улице Баштыркова, где живет знакомый девушки. При этом он не был пристегнут противоугонным устройством. Ориентировку с приметами похищенного велосипеда оперативно передали всем наружным нарядам полиции.

«Вскоре сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 46-летний местный житель, работающий дворником и ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности», - сообщили в УМВД региона.

На допросе мужчина признался в краже. По его словам, он долгое время видел велосипед в подъезде со спущенными колесами и решил, что транспорт никому не принадлежит. Выяснилось, что мужчина накачал колеса и уже успел покататься на транспорте по городу.

Велосипед вернули законной владелице, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

