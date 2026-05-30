Горнолыжный сезон в Хибинах завершится 31 мая

В прошлом году Мурманская область по традиции первой в России дала старт горнолыжному сезону. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Горнолыжный сезон в Кировске завершится 31 мая. Об этом на официальном открытии обновленного аэропорта «Хибины» рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Александр Гильгенберг.

«Турпоток в туристический кластер «Хибины» растет, у нас красивая природа, самый длинный в России сезон катания в горах - он завершится только завтра (31 мая. - Ред.)», - отметил Александр Гильгенберг.

Напомним, что в прошлом году Мурманская область по традиции первой в России дала старт горнолыжному сезону. На курорте «Большой Вудъявр» катания продолжались с 19 ноября.

