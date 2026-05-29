В Мурманской области 15 человек пострадали от укусов клещей

С начала сезона активности клещей в медучреждения Мурманской области обратились 15 человек, пострадавших от укусов. Среди них - трое детей.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области, всем обратившимся провели иммуноглобулиновую профилактику, а также дали рекомендации по предупреждению клещевых инфекций.

Хотя Мурманская область не относится к территориям, эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту, северяне регулярно выезжают в регионы, где риск заражения выше. Поэтому продолжается вакцинация против клещевого энцефалита. С начала года прививки сделали более 3,8 тысячи жителей региона, около половины из них - дети.

Специалисты также исследуют клещей, снятых с пострадавших. С начала мониторинга в лаборатории проверили восемь экземпляров.

«У двух клещей был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Еще четыре особи оказались заражены бактериями рода Borrelia, которые являются возбудителями болезни Лайма», - сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напоминают, что клещи наиболее активны с апреля по октябрь, а пик их активности приходится на май и июнь. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо как можно быстрее обратиться в медучреждение.