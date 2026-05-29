Жителей Мурманской области предупреждают о медведе у дороги на Североморск-3

Жителей Мурманской области предупредили о появлении медведя рядом с городом.

«Уважаемые североморцы, будьте внимательны и осторожны, в районе «Водонасосной станции река Малая Средняя», 12-й км автодороги «Североморск - Североморск-3» был замечен медведь!» - предупредили в администрации ЗАТО Североморск.

Жителям напомнили, что дикие животные нередко выходят к людям в поисках пищи. Северян просят не устраивать пикники в лесу и не оставлять пищевые отходы.

При встрече с медведем не приближайтесь к нему и, если есть возможность, спокойно обойдите животное, оставаясь незамеченным.

