Жителю Кандалакши вынесли приговор за покупку наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Кандалакши осудили за приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. В марте 2026 года мужчина через Интернет приобрел наркотическое средство. Запрещенное вещество он хранил без цели сбыта.

В тот же день северянина задержали сотрудники полиции, а наркотик был изъят.

«При назначении наказания суд учел признание вины, раскаяние и активное содействие расследованию. Отягчающих обстоятельств установлено не было», - сообщили в Кандалакшском районном суде.

В итоге кандалакшанину назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Его мобильный телефон конфисковали как орудие преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru