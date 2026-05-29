В Мурманске мужчина украл смартфон у почти потерявшего сознание прохожего

В Мурманске полицейские задержали мужчину, который украл у прохожего дорогой смартфон, воспользовавшись плохим самочувствием владельца.

53-летний северянин рассказал правоохранителям, что возле магазина на проспекте Героев-североморцев ему стало плохо: он упал и выронил телефон. На помощь подошел незнакомец, который поднял гаджет и предложил вызвать скорую помощь, попросив разблокировать телефон, но из-за ухудшения самочувствия пострадавший не смог назвать пароль. После этого «помощник» забрал чужой смартфон и скрылся.

«Вором оказался 39-летний безработный мурманчанин, ранее судимый за грабеж и причинение телесных повреждений. По его словам, на преступление его подтолкнули финансовые трудности. При этом воспользоваться похищенным телефоном он не успел, так как был сильно пьян и потерял смартфон на улице», - сообщили в УМВД региона.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

