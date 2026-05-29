После пожара на улице Дзержинского в Апатитах госпитализировали двух человек

Утром 29 мая произошел серьезный пожар в жилом пятиэтажном доме на Дзержинского, 30 в Апатитах. Огонь объял квартиру на первом этаже.
«В одной из комнат четырехкомнатной квартиры сгорели диван, стол и вещи домашнего обихода на площади 18 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
С места пожара и с этажей выше по пожарной автолестнице спасли десять человек, из них двух госпитализировали.
Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
