В Мурманской области напомнили о штрафах за нарушение правил выгула собак

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре напомнили хозяевам домашних животных об ответственности за нарушение правил выгула.
Особые требования действуют для потенциально опасных пород собак. Таких животных запрещено выгуливать без поводка и намордника. Исключение составляет только огороженная частная территория владельца, где должна быть предупреждающая табличка.
«Если собака без поводка и сопровождения находится на улице или проезжей части, ее могут признать безнадзорной и отловить. При установлении хозяина ему придется компенсировать расходы службы отлова», - сообщили в ведомстве.
За самовыгул собаки грозит предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей. Такое же наказание грозит владельцам, которые не убирают за питомцами в общественных местах.
Кроме того, региональное законодательство предусматривает штраф в 3 тысячи рублей за выгул собаки без поводка в случаях, когда его использование обязательно.
Такой же штраф грозит владельцам, которые допускают нахождение животных на детских и спортивных площадках, а также на территориях школ, детских садов и медицинских учреждений.
Если во время прогулки собака нападет на человека и причинит повреждения, не повлекшие вреда здоровью, хозяину придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru