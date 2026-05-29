В Мурманской области напомнили о штрафах за нарушение правил выгула собак

В Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуре напомнили хозяевам домашних животных об ответственности за нарушение правил выгула.

Особые требования действуют для потенциально опасных пород собак. Таких животных запрещено выгуливать без поводка и намордника. Исключение составляет только огороженная частная территория владельца, где должна быть предупреждающая табличка.

«Если собака без поводка и сопровождения находится на улице или проезжей части, ее могут признать безнадзорной и отловить. При установлении хозяина ему придется компенсировать расходы службы отлова», - сообщили в ведомстве.

За самовыгул собаки грозит предупреждение или штраф до 3 тысяч рублей. Такое же наказание грозит владельцам, которые не убирают за питомцами в общественных местах.

Кроме того, региональное законодательство предусматривает штраф в 3 тысячи рублей за выгул собаки без поводка в случаях, когда его использование обязательно.

Такой же штраф грозит владельцам, которые допускают нахождение животных на детских и спортивных площадках, а также на территориях школ, детских садов и медицинских учреждений.

Если во время прогулки собака нападет на человека и причинит повреждения, не повлекшие вреда здоровью, хозяину придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей.

