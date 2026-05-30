В Мурманской области подросток хотел совершить стрельбу в школе

Северный флотский военный суд вынес приговор несовершеннолетнему жителю Мурманской области, которому вменяли ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

«Подросток, ознакомившись в Интернете с историей массовых убийств в образовательных учреждениях, проникся идеологией движения, признанного террористической организацией и запрещенного в России, и фактически стал идейным его последователем, высказывая в своей личной переписке готовность совершить такой акт. Также он стремился к идентичности своих действий с преступлениями иных лиц, ранее совершивших массовые убийства в учебных заведениях», - рассказали в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Свои идеи подросток пытался навязать и другим ребятам, кто учился вместе с ним. Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам в воспитательной колонии.

Северянин еще может обжаловать приговор.

