Бассейн на шесть дорожек откроют в Росляково осенью 2026 года

Фото: Наталья ЛОБАНОВА.

В Росляково продолжается строительство модульного плавательного бассейна. Ход работ проверили глава Мурманска Иван Лебедев и депутаты горсовета.

Новый спортивный объект появится благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». В бассейне оборудуют шесть плавательных дорожек, что позволит не только проводить тренировки, но и организовывать соревнования.

Проект стал ответом на многочисленные просьбы жителей Росляково, которые выступали за строительство крытого бассейна, работающего круглый год.

«Стоит отметить, что северяне получат не просто новый бассейн. Планируется благоустройство прилегающей территории. В частности, появится новая детская игровая площадка», - отметил председатель Совета депутатов Мурманска Игорь Морарь.

Поскольку комплекс возводят по модульной технологии, строительство проходит без масштабных земляных работ, котлованов и свай. Сдать бассейн в эксплуатацию планируют в октябре 2026 года.

