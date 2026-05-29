В Мурманске ушел из жизни поэт и краевед Владимир Сорокожердьев

Фото: Государственный архив Мурманской области / www.murmanarchiv.ru

26 мая остановилось сердце поэта, писателя, краеведа, почетного гражданина города Колы, члена Союза писателей России и члена Русского географического общества Владимира Сорокожердьева. 6 июля ему исполнилось бы 80 лет.

Тем, кто был знаком с его творчеством, известные его произведения под псевдонимом Сорокажердьев.

«Сорокожердьев был не только выдающимся писателем, но и активным краеведом. Его исследования посвящены истории Колы, Териберки, событиям Великой Отечественной войны в Заполярье и литературной истории Мурмана. Он является автором множества книг, среди которых «Не вернулись из боя», «Тайну хранило море», «Вятский след на Мурмане» и многие другие. Его работы пользуются огромным спросом у читателей и помогают лучше понять историю родного края», - рассказали в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой.

