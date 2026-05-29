В Снежногорске рабочий случайно отрезал себе пальцы

Фото: Гострудинспекция в Мурманской области

Инспекция труда в Мурманской области завершила дополнительное расследование несчастного случая, произошедшего в ноябре 2025 года в Снежногорске с рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ООО «Ксилема Плюс».

«Во время обеденного перерыва в помещении, не принадлежащем работодателю, пострадавший делал распилку деревянной рейки на раскроечном станке для личных целей, в результате чего получил ампутацию пальцев правой кисти», - рассказали в госинспекции.

Госинспектор пришел к выводу, что работник нарушил трудовой порядок и дисциплину, требования безопасности. При этом не было обеспечено предотвращение допуска к оборудованию посторонних лиц. Также выяснилось, что пострадавший не прошел обязательный медицинский осмотр.

По факту выявленных нарушений решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

