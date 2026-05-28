Собственник океанариума в Мурманске задолжал сотрудникам 1,8 миллиона рублей

Недавно сотрудники прокуратуры вновь посетили океанариум и выяснили, что невыплаты продолжаются. Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Сотрудники океанариума в Мурманске уже больше трех месяцев не получают зарплату. Задержки в выплатах были и раньше, но сейчас ситуация ухудшилась из-за ареста мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна, одна из компаний которого владеет океанариумом.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в прокуратуре Мурманской области, она будет защищать интересы семи сотрудников, которым в общей сложности задолжали 1,8 миллиона рублей.

«В 2025 году благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, в том числе административного характера, удалось погасить задолженность по заработной плате перед работниками океанариума на 4,4 миллиона рублей, в 2026 году – более 1 миллиона рублей», - пояснили в надзорном ведомстве.

Недавно сотрудники прокуратуры вновь посетили океанариум и выяснили, что невыплаты продолжаются. 20 мая состоялось заседание межведомственной рабочей группы, на которой обсуждалась ситуация с выплатой заработной платы работникам, определены согласованные действия участников группы, направленные на восстановление трудовых прав работников. Интересы северян ведомство будет отставить в суде.

Директору ООО «Арктиксервис-Мурманский Океанариум», которое отвечает за океанариум, объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудовых прав работников.

