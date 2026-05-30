Росреестр Мурманской области рассказал, можно ли продать квартиру с обременением

Управление Росреестра по Мурманской области напомнило северянам, как продать квартиру, которая находится в ипотеке, а, значит, в залоге.

«Вы остаетесь собственником и можете жить в квартире, но не можете свободно её продать, подарить или обменять без согласия банка (залогодержателя). В гражданском законодательстве выделяют два вида ипотеки: в силу договора (договор ипотеки) и в силу закона (возникает автоматически при покупке жилья в кредит или в рассрочку)», - уточнила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Продать квартиру с обременением можно двумя способами. Первый - продажа с переходом залога на покупателя (после проведения государственной регистрации перехода права собственности задолженность погашается за счет денежных средств нового владельца). Второй - продажа с одновременным снятием ипотеки (одновременно подаются документы на погашение ипотеки и переход права собственности).

В ведомстве уточнили, что после выплаты ипотечного кредита собственнику не нужно обращаться в Росреестр, банк сам направит в ведомство электронное уведомление о погашении долга. Исключение составляют случаи, когда была выдана бумажная закладная: банк обязан вернуть вам оригинал с отметкой о полном погашении долга. Для погашения записи об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости может обратиться как банк, так и сам залогодатель, приложив оригинал такой закладной для ее аннулирования. Подать документы можно через МФЦ.

