Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» открывает летний сезон

Фото: Мария ПАШЕНКОВА.

Министерство спорта Мурманской области сообщает об открытии летнего сезона в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» под Мурманском. Оно состоится 30 мая в 11.00 и будет посвящено Дню защиты детей.

«Здесь каждый может испытать свою ловкость в веревочном парке и пройти малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире. На площадках парка будут организованы эстафеты с элементами силового экстрима, а также детские эстафеты, будут работать интерактивные площадки и киберпространство, а также здесь состоится мастер-класс по изготовлению детской игрушки», - рассказали в профильном министерстве.

Летом парк будет работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 16.00. Билеты на посещение активностей парка можно приобрести в кассе или заранее в приложении «СпортРядом».

Напомним: в Мурманской области есть несколько знаковых мероприятий, которые стали визитными карточками. Один из них - фестиваль северной культуры «Имандра». Даты проведения в 2026 году уже известны.

