В Мурманской области за неделю подорожали лук и картошка

Некоторые продукты за неделю стали дешевле.

В Мурманской области за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов. По данным Мурманскстата, с 19 по 25 мая сильнее всего подорожал репчатый лук - на 5,8%.

«Также выросли цены на картофель и морковь - на 2,7%, сливочное масло - на 2,6%, шлифованный рис - на 2,4%, сахар - на 1,9%, яблоки - на 1,8% и хлебобулочные изделия из пшеничной муки - на 1,6%», - сообщили в ведомстве.

Некоторые продукты за неделю стали дешевле. Так, цены на гречу снизились на 2%, пастеризованное молоко жирностью 2,5–3,2% - на 1,5%, а куриные яйца - на 1,1%.

На остальные товары первой необходимости цены либо не изменились, либо изменились незначительно.

