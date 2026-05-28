Глава регионального «Движения Первых» назвал причины остаться жить в Мурманской области

28 мая Мурманская область отмечает 88-летие со дня своего образования. С праздником жителей региона поздравил председатель Совета регионального отделения «Движение Первых» Никита Тихомиров. В беседе с «КП»-Мурманск он отметил, что сегодня у молодежи в Кольском Заполярье есть множество возможностей для развития и самореализации.

«Арктика - это будущее: мы живем в регионе, который решает глобальные задачи страны - Северный морской путь, новая логистика, технологии. Здесь можно быть не наблюдателем, а участником больших перемен», - подчеркнул Никита Тихомиров.

По его словам, одной из причин остаться в регионе остается серьезная финансовая поддержка молодежи. В области действуют губернаторские стипендии, выплаты высокобалльникам и отличникам, компенсации за общежитие и проезд. Развивается и молодежная инфраструктура: по всей области работают пространства «СОПКИ», где северяне могут учиться, заниматься творчеством и реализовывать собственные проекты.

Еще одним преимуществом глава Совета назвал возможность строить карьеру в регионе без переезда в крупные города, а также высокий уровень зарплат по сравнению со средними по стране.

Отдельно Никита Тихомиров выделил уникальную атмосферу региона - северное сияние, полярный день, природу и возможности для спорта и творчества.

