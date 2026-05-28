В Кольском округе 15-летний подросток устроил ДТП с четырьмя пострадавшими

Фото: Артем КИЛЬКИН.

В ночь на 28 мая 15-летний подросток устроил серьезное ДТП в Кольском округе Мурманской области. На 1379 автодороги Р-21 «Кола» парень, решивший покататься на ВАЗе вместе с пассажирами, столкнулся с автомобилем Hyundai.

«Установлено, что водитель, не имея права управления транспортными средствами, управлял автомобилем ВАЗ-2110, который, кроме того, не был зарегистрирован в законном порядке. Двигаясь по трассе, подросток не справился с управлением и столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении Hyundai», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

В аварии травмы различной степени тяжести получил сам водитель ВАЗа и четыре его пассажира. Всех доставили в медучреждения. Информация об их состоянии уточняется.

