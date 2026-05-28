Избивали и запирали в подвале. В Никеле троих мужчин 13 лет держали в рабстве

57-летнего жителя Никеля в ближайшее время ждет суд, а обвиняют мужчину сразу по двум уголовным статьям: похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух и более лиц, и использование рабского труда.

«Следствием установлено, что в период с 2012 по 2025 годы обвиняемый совместно со знакомым, без оформления трудовых отношений, принуждали троих жителей поселка к работе на металлобазе», - рассказали в СКР по Мурманской области.

Если мужчины пытались бунтовать, то их жестоко наказывали: избивали, запирали в подвал и заставляли писать долговые расписки. Были и попытки бегства, но каждый раз удерживаемых в рабстве ловили и возвращали.

Сейчас материалы уголовного дела ушли в суд, по данным региональной прокуратуры, северянину грозит до 12 лет колонии. В отношении второго фигуранта уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

