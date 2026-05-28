Первая группа детей из Мурманской области отправится на отдых в Геленджик

28 мая из Мурманска на Черное море отправится первая смена школьников по федеральной программе «Дети Арктики».

В Геленджик поездом поедет 321 ребенок из Мурманской области. В состав первой группы вошли ученики 5–8 классов из Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Мурманска, Кольского, Ковдорского и Печенгского округов, а также ЗАТО Александровск, Североморска и Заозерска.

«Юные северяне проведут 19 дней в оздоровительном лагере «Лазуревый берег». Для детей подготовили пятиразовое питание, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии, занятия и отдых на собственном пляже лагеря», - сообщили в правительстве региона.

Всего этим летом на Черноморском побережье в рамках программы отдохнут более 1,6 тысячи школьников из Кольского Заполярья. За пределы региона отправятся около четырех тысяч детей.

