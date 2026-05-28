В Мурманске на полмиллиона оштрафовали Альфа-Банк за рекламу кредитной карты

Антимонопольная служба признала такую рекламу нарушающей закон «О рекламе». Банку назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Мурманское УФАС признало недостоверной рекламу кредитной карты Альфа-Банка, которая прозвучала в эфире по радио, и оштрафовало компанию.

Поводом для проверки стало обращение местного жителя. Мужчина услышал рекламу с фразой: «Бесплатная кредитная карта вернулась. Бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах» - и посчитал, что в ней отсутствует важная информация об условиях услуги.

«Во время проверки антимонопольная служба установила, что бесплатно снимать наличные по карте действительно можно, но только в пределах 50 тысяч рублей. При превышении лимита банк взимает комиссию - 3,9% от суммы плюс 390 рублей», - сообщили в УФАС региона.

В ведомстве отметили, что в рекламе об этом ограничении не сообщили, из-за чего у слушателей могло сложиться впечатление, что снимать деньги без комиссии можно без каких-либо ограничений.

Антимонопольная служба признала такую рекламу нарушающей закон «О рекламе». Банку назначили штраф в 500 тысяч рублей.

