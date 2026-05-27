В Мурманской области составили портрет типичного алиментщика

В Мурманской области составили портрет типичного должника по алиментам. Анализ провели в УФССП по Мурманской области.

По данным ведомства, всего в регионе насчитывается 4258 должников по алиментам. Большинство из них - мужчины. На них приходится 3271 исполнительное производство, что составляет 76% от общего числа. Женщин-должниц - 987.

«Общий долг мужчин перед детьми составляет 84 миллиона рублей, женщины задолжали 26 миллионов. Средняя задолженность одного алиментщика в регионе превышает 231 тысячу рублей», - рассказали в ведомстве.

Самому молодому должнику по алиментам - 20 лет. Он живет в Апатитах. Самым пожилым оказался 76-летний житель Мурманска.

Типичный должник по алиментам в Мурманской области - это неработающий мужчина 40–50 лет со средней задолженностью свыше 230 тысяч рублей и отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание.

