Жительнице Ковдора через суд вернут переведенные мошенникам 2,6 млн рублей

Ковдорский суд обязал получателей подозрительных денежных переводов вернуть местной жительнице более 2,6 млн рублей, похищенных мошенниками.

В мае 2026 года рассмотрели четыре гражданских дела по искам прокурора в интересах женщины. Выяснилось, что ранее северянку обманули неизвестные, она перевела деньги на разные банковские счета.

«Уголовное дело приостановили, поскольку личности мошенников установить не удалось. Однако следствие выяснило, кому именно поступили деньги. Получателями оказались жители Чувашской Республики, Казани, Нижнекамска и Республики Марий Эл», - сообщили в суде.

Суд установил, что никаких договорных отношений между ковдорчанкой и владельцами счетов не было, как и законных оснований для получения денег у ответчиков.

Суд постановил вернуть ковдорчанке переведенные деньги. Помимо основной суммы, получатели переводов должны будут выплатить проценты за пользование этими деньгами.

Пока решение суда не вступило в силу.

