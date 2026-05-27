В Мурманской области школьник выдумал ДТП ради избежания наказания дома

В Мурманской области школьник придумал ДТП, чтобы избежать наказания от родителей за позднее возвращение домой. О якобы произошедшем наезде на ребенка в полицию сообщили из медучреждения.
«По предварительным данным, мальчик рассказал родителям, что его сбил автомобиль по пути в школу. После этого взрослые обратились к врачам для обследования ребенка и фиксации возможных травм», - сообщили в Госавтоинспекции Мурманской области.
Полицейские организовали проверку: изучили записи камер видеонаблюдения, осмотрели предполагаемое место происшествия и опросили возможных свидетелей. В итоге сотрудники ГИБДД установили, что никакой аварии не было: следов ДТП, повреждений автомобиля и подтверждений слов ребенка не нашли.
Позже выяснилось, что школьник выдумал историю, чтобы скрыть истинные причины своего отсутствия дома.
В Госавтоинспекции напомнили родителям о важности доверительных отношений с детьми. Страх наказания нередко заставляет несовершеннолетних скрывать правду или придумывать ложные истории.
