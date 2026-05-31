В Мурманской области родителям детей с инвалидностью напомнили о трудовых льготах

Закон ограничивает увольнение родителей детей с инвалидностью по инициативе работодателя.

Жителям Мурманской области напомнили о дополнительных трудовых гарантиях для родителей детей с инвалидностью. Разъяснения опубликовала Государственная инспекция труда региона.

Так, родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Получить их можно по заявлению до достижения ребенком 18 лет.

«Эти дни разрешается делить между родителями или накапливать - до 24 дней подряд в течение календарного года. Оплата производится исходя из среднего заработка сотрудника. Кроме того, один из родителей может брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время», - отметили в ведомстве.

В Гострудинспекции также напомнили, что без письменного согласия родителя работодатель не вправе привлекать его к ночной, сверхурочной работе, труду в выходные и праздничные дни, а также направлять в командировки.

Еще одна гарантия - возможность перейти на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Работодатель обязан установить такой режим по просьбе сотрудника.

Также закон ограничивает увольнение родителей детей с инвалидностью по инициативе работодателя. Речь идет о случаях, когда родитель один воспитывает ребенка или является единственным кормильцем семьи. Исключение составляют ликвидация организации или грубые нарушения трудовых обязанностей.

