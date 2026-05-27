Более 3,2 тысячи случаев ОРВИ выявили в Мурманской области за неделю

Показатель заболеваемости составил 0,61 на 100 тысяч населения.

В Мурманской области за минувшую неделю зарегистрировали 3262 случая ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области.

«Дети составляют 44% от общего числа заболевших. Чаще всего среди несовершеннолетних болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет и школьники», - уточнили в ведомстве.

При лабораторных исследованиях специалисты продолжают выявлять единичные случаи вируса гриппа А, а также возбудителей негриппозной этиологии. Также за неделю в регионе зарегистрировали четыре случая ковида. Показатель заболеваемости составил 0,61 на 100 тысяч населения.

