Мурманск
НовостиПроисшествия26 мая 2026 13:53

Схватила за волосы и угрожала расправой. В Мурманске уборщица напала на начальницу после замечания по работе

Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сейчас мурманчанка находится под подпиской о невыезде.

В Мурманск уборщица попала под уголовное дело после конфликта с начальницей на рабочем месте.

Ссора произошла на одном из предприятий областного центра, когда 52-летняя руководитель высказала сотруднице замечания по поводу качества уборки служебных помещений. В ответ 54-летняя женщина стала угрожать начальнице причинением тяжкого вреда здоровью.

«Во время ссоры она схватила руководителя за волосы, продолжая высказывать угрозы. Потерпевшая восприняла слова подчиненной как реальную опасность и обратилась в полицию», - сообщили в УМВД региона.

Женщину задержали и допросили. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Свое поведение на объяснила длительными неприязненными отношениями с руководителем: по ее словам, начальница не раз требовала работать сверх нормы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Сейчас мурманчанка находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru